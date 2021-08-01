Зарема высказалась о тренерской позиции в сборной России
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Зарема Салихова лестно отозвалась о главном тренере "Локомотива" Марко Николиче после волевой победы его команды в дерби с ЦСКА (2:1) во 2-м туре российской премьер-лиги .
"Браво, Николич! Самообладание и профессионализм, несмотря ни на что. Мо-ло-дец!
Если вдруг у Валеры не получится, Николич должен быть номер 1 в шорт-листе", – написала Салихова.
Напомним, что недавно РФС объявил о назначении главного тренер "Ростова" Валерия Карпина на пост наставника сборной России.
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