Зарема высказалась о возможном увольнении Витории из "Спартака"

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, порассуждала о будущем Руя Витории на посту главного тренера "красно-белых".

"Все вопросы по игре "Спартака" к Попову (бывший спортивный директор клуба - примечание Soccernews), который никакой альтернативы не рассматривал и в грубой форме обрывал переговоры. Адресовать их можно и тем, кто единогласно голосовал за Руя. Не я назначала Виторию - не мне принимать решение о его увольнении. Пусть совет директоров разбирается", - сказала Зарема.

51-летний Витория возглавил "Спартак" в конце мая, сменив у руля команды Доменико Тедеско. Контракт с ним рассчитан на два года.

Москвичи провально стартовали в новом сезоне, проиграв пять из восьми матчей во всех турнирах.

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