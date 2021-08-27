Зарема высказалась о возможном увольнении Витории из "Спартака"

Теги спартак москвазарема салиховаруй витория

Зарема высказалась о возможном увольнении Витории из "Спартака"

Фото твиттер Спартакология

Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, порассуждала о будущем Руя Витории на посту главного тренера "красно-белых".

"Все вопросы по игре "Спартака" к Попову (бывший спортивный директор клуба - примечание Soccernews), который никакой альтернативы не рассматривал и в грубой форме обрывал переговоры. Адресовать их можно и тем, кто единогласно голосовал за Руя. Не я назначала Виторию - не мне принимать решение о его увольнении. Пусть совет директоров разбирается", - сказала Зарема.

51-летний Витория возглавил "Спартак" в конце мая, сменив у руля команды Доменико Тедеско. Контракт с ним рассчитан на два года.

Москвичи провально стартовали в новом сезоне, проиграв пять из восьми матчей во всех турнирах.

Не пропустите: Витория высказался о возможной отставке. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" просит Тедеско снова возглавить команду

"Спартак" просит Тедеско снова возглавить команду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов