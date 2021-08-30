Зарема высказалась о возможном увольнении Витории из "Спартака"

Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала информацию о возможном увольнении главного тренера московского клуба Руя Витории.

"Я ничего не знаю об этом. Такие вопросы задавайте Попову. Контракт Руя Витории я не видела. Все", — приводит слова Салиховой "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, "Спартак" планирует уволить Виторию во время перерыва на матчи национальных сборных. Впрочем, португалец может остаться, если клуб не сможет найти ему замену.

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