Зарема ярко отреагировала на новый стадион "Краснодара" из черного стекла

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Зарема ярко отреагировала на новый стадион "Краснодара" из черного стекла

Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, поделилась мнением новом стадионе "Краснодара" из черного стекла.

"Потрясающий стадион! Браво, Галицкий! Я считаю, что только такие идейные люди должны руководить российским футболом. Не чиновники, которые годами занимают свои посты, доведя спорт до критической отметки, а бизнесмены, которые продемонстрировали на своем примере, что можно возводить современные стадионы такой красоты, каких нет в Европе, в кратчайшие сроки. На мой взгляд, у "Краснодара" лучшая спортивная инфраструктура в России", - написала Салихова в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на новом стадионе будет играть вторая команда "Краснодара", которая выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

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