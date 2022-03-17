Зарема ярко отреагировала на решения ЭСК РФС по матчу "Спартак" - "Краснодар"

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала разбор экспертно-судейской комиссии РФС по итогам игры 21-го тура РПЛ между "красно-белыми" и "Краснодаром" (1:2).

Напомним, что ЭСК решила, что арбитр Евгений Кукуляк правильно отменил два гола спартаковцев, но ошибочно назначил пенальти в пользу "быков".

"Готовы подарить арбитру и всей бригаде VAR очки, чтобы в следующий раз работали только в них и не допускали такого беспредела. Очень хотелось узнать мнение экспертов об игре плечом Кофрие и получить расшифровку момента с игрой рукой "Краснодара" до руки Николсона. Но положение не даёт разбирать такие эпизоды.

Значит, судейский беспредел будет продолжаться? Давайте менять положение! Игрокам и болельщикам надо разъяснять все моменты и растолковывать все правила!" - сказала Зарема.

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