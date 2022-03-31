Зарема ярко отреагировала на уход Аиртона из "Спартака"
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала уход из московского клуба защитника Аиртона Лукаса, который перешел во "Фламенго" на правах аренды.
"Айртон недавно продлил контракт со "Спартаком". Его уход никак не входил в спортивную стратегию клуба, как и многое другое. Тем не менее даже в этих условиях сделка пойдет на благо клуба – Айртон не сбежал, как делали другие, а показал себя профессионалом.
А еще хочу отметить, что на этот отъезд повлияли как внефутбольные факторы, так и позорное истолкование эпизода в матче с "Нижним" судьей Ивановым. Мелочей не бывает. Растерянный Джикия слушает судью и пытается найти некую логику в наборе слов. Рядом шокированный таким объяснением Соболев, который получил красную за такое же столкновение и дисквалификацию на два матча", - приводит слова Заремы "Спорт-Экспресс".
24-летний Аиртон выступал за "Спартак" с 2018 года. Всего он провел за российский клуб 108 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.
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