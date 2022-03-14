Зарема ярко высказалась о ситуации с легионерами "Краснодара"



Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, поделилась мнением о ситуации с легионерами "Краснодара". Ранее краснодарский клуб приостановил контракты со всеми иностранными игроками.

"Меня удивила реакция в духе "бедный "Краснодар" остался без легионеров". "Краснодар" как клуб, существующий не на бюджетные деньги налогоплательщиков, безусловно заслуживает уважения. Построены быстро и качественно стадионы для первой и второй команд, функционирует красивейший парк.

Однако зачем создавать ореол мучеников, которые незаслуженно пострадали, сражаясь молодежью и недостаточно опытным тренером? Кто мешал договориться с другим тренером? Почему изначально выбрали такого специалиста, который убежал в свою зону комфорта, не проведя ни одного матча? Почему не успокоили легионеров? Хочется сказать, что все рано или поздно будем в положении "Краснодара" (кроме "Зенита" – это другая планета, все давно с этим свыклись), поэтому и создается картинка "нормальности". Однако я не считаю массовый отток иностранных футболистов и тренеров поводом для радости и гордости", – приводит слова Заремы "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" на своем поле проиграл "Краснодару" со счетом 1:2.

Не пропустите: Зарема рассказала, почему они с Федуном не уехали из России.- | http://soccernews.ru