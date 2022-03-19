Зарема ярко высказалась о судействе в матче "Нижний Новгород" - "Спартак"
Фото твиттер Eurosport.ru
Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, в очередной раз выразила недовольство работой арбитров.
В 22-м туре РПЛ "красно-белые" на выезде сыграли вничью с "Нижним Новгородом" со счётом 1:1. Встречу обслуживал рефери Сергей Иванов.
"Если бы наш футболист наступил на голеностоп так грубо [речь о фоле Гоцука на Айртоне], то была бы непременно красная. Мартинс ничего ужасного не совершил и получил жёлтую. Фол на Айртоне естественно не замечается. Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали.
Я уже говорила, что наши игроки не мальчики для массовки. Расширяйте лигу, пусть играет "Зенит" со своими фармами. Посмотрим на посещаемость матчей", - сказала Зарема.
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