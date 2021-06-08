Зарема ярко высказалась о выступлении Кокорина за "Спартак"

Теги спартак москваалександр кокоринзарема салихова

Зарема ярко высказалась о выступлении Кокорина за "Спартак"

Фото: инстаграм Александра Кокорина/Автор неизвестен

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась мнением о бывшем нападающем московского клуба Александре Кокорине.

"Не спрашивайте про него. Меня до сих пор трясет от этой фамилии", – написала Салихова в своем телеграм-канале, отвечая на вопрос: "Зарема, почему Кокорин не играл с "Сочи" и "Зенитом"?"

Кокорин выступал за "Спартак" в течение полугода. Всего за "красно-белых" он провел восемь матчей и забил два гола (оба - с пенальти). В январе 2021 года "Спартак" продал 30-летнего форварда в "Фиорентину" за 4,5 миллиона евро.

Не пропустите: Суд отклонил жалобу Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru
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