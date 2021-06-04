Зарема завела собственный телеграм-канал

Фото твиттер "СЭ"

Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, создала канал в телеграме.

Попасть на него можно по адресу https://t.me/zaremaplayboy. Подлинность страницы подтвердил, в частности, журналист Василий Конов.

Пока в телеграм-канале только одна публикация, посвящённая проблеме сексизма.

Зарема с 3 по 21 мая входила в совет директоров "Спартака". Она вышла из управляющего органа из-за несогласия с выбором главного тренера.

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