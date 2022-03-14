Зарема жёстко раскритиковала судейство после матча "Спартак" - "Краснодар"

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, осталась недовольна работой арбитров в матче 21-го тура РПЛ между "красно-белыми" и "Краснодаром".

Напомним, что "быки" победили в Москве со счётом 2:1. Встречу обслуживала судейская бригада Евгения Кукуляка.

"Отменённые голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско. Также кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты. Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то", - сказала Зарема.

Рефери отменил два гола "Спартака" в ворота "Краснодара" из-за игры рукой и офсайда.

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