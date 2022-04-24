Зарема жестко раскритиковала судейство в матче "Ростов" - "Спартак"
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, подвергла критике судейство арбитра Виталия Мешкова в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским клубом и "Ростовом" (2:3).
"Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Нашим игрокам нельзя двигать ногами в своей штрафной, чтобы не получить пенальти при Мешкове.
Видимо, РФС и РПЛ решили поиздеваться над "Спартаком", назначая Мешкова на матчи. Почему не было свистка в середине поля? Обязательно надо дождаться гола нашей команды, чтобы отменить его?! У судей соревнование: сколько мячей "Спартака" отменят", - приводит слова Салиховой "Чемпионат".
В этой встрече Мешков назначил два пенальти в ворота "Спартака", а также не засчитал гол защитника московского клуба Самуэля Жиго.
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