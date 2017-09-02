Зарплата Дембеле в "Барселоне" составит 12 миллионов евро в год и может вырасти до 20 миллионов

Стали известны финансовые условия контракта новичка "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает Football Leaks.

По сведениям издания, футболист будет получать зарплату в размере 12 миллионов евро в год. А с бонусами годовой заработок француза может достигнуть 20 миллионов евро.

Напомним, что 20-летний Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро и эта сумма может вырасти еще на 40 миллионов за счет бонусов.

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