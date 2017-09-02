Зарплата Дембеле в "Барселоне" составит 12 миллионов евро в год и может вырасти до 20 миллионов

Теги барселонаусман дембеле

Зарплата Дембеле в "Барселоне" составит 12 миллионов евро в год и может вырасти до 20 миллионов

Стали известны финансовые условия контракта новичка "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает Football Leaks.

По сведениям издания, футболист будет получать зарплату в размере 12 миллионов евро в год. А с бонусами годовой заработок француза может достигнуть 20 миллионов евро.

Напомним, что 20-летний Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро и эта сумма может вырасти еще на 40 миллионов за счет бонусов.

Не пропустите: Исполнительный директор "Барселоны" прокомментировал ситуацию с продлением контракта Месси. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Такие разные цели: Беларусь принимает Швецию

Такие разные цели: Беларусь принимает Швецию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов