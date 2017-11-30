Зарплата Эллардайса в "Эвертоне" составит почти семь миллионов евро в год

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Зарплата Эллардайса в "Эвертоне" составит почти семь миллионов евро в год

Стали известны условия контракта главного тренера "Эвертона" Сэма Эллардайса, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, зарплата специалиста составит 6,8 миллионов евро в год. Контракт тренера с клубом действует до лета 2019 года.

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