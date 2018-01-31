Зарплата Ханни в "Спартаке" составит два миллиона евро в год
Стали известны финансовые условия контракта новичка "Спартака" алжирского полузащитника Софиана Ханни, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, футболист будет получать в московском клубе зарплату в размере двух миллионов евро в год. За счет бонусов хавбека может получить еще 200 тысяч евро.
Напомним, что 27-летний Ханни перешел в "Спартак" из "Андерлехта" за 8 миллионов евро и подписал с "красно-белыми" контракт до лета 2021 года.
Не пропустите: "Спартак" объявил о переходе алжирца Ханни. | http://soccernews.ru
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