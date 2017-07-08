Зарплата Кайо в "Зените" составит 2,4 миллиона евро в год

"Зенит" договорился с защитником "Сан-Паулу" Родриго Кайо, сообщает ESPN Brazil.

По сведениям издания, питерский клуб будет платить футболисту зарплату в размере 2,4 миллионов евро в год. Кроме того, футболист получит подъемные, которые составят 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что 23-летний Кайо перейдет в "Зенит" за 18 миллионов евро.

Не пропустите: Сарсания прокомментировал возможное подписание "Зенитом" защитника сборной Бразилии. | http://soccernews.ru