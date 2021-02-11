Зарплата Кудряшова сократилась в два раза после переезда в Турцию
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал, как на его доходах отразился переход из "Сочи" в "Антальяспор".
"По сравнению с Россией упал в деньгах почти в два раза. Но я ни о чём не жалею. Когда переходил из "Рубина" в "Истанбул" падал ещё сильнее. Больше чем в два раза. Мог бы я сейчас получать в РПЛ 1,5 миллиона евро в год? Возможно, но я хочу не просто получать деньги, а играть и получать удовольствие. Я не могу прийти в команду ради денег.
Хорошо знаю себя: если я не получаю удовольствия от работы, то начинается не депрессия, но плохое настроение. Это отражается на близких. Точнее, отражалось, сейчас всё поменялось. Я не жалею, что уехал из России. Мне очень нравилось в Сочи, жизнь после футбола вижу в этом городе, но именно в плане футбола сделал шаг вперёд. Чувствую, что в Турции я стал сильнее", - сказал Кудряшов.
В текущем сезоне 33-летний россиянин сыграл за "Антальяспор" 25 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.
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