Зарплата Лаутаро Мартинеса по новому контракту составит 5 миллионов евро в год
В Милан прибыл агент форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса на завершающую стадию переговоров по новому контракту, сообщает в Твиттер журналист Николо Скира.
Как ожидается, футболист продлит договор с клубом до лета 2025 года. По новому соглашению аргентинец будет получать 5 миллионов евро за сезон, без учета бонусов.
Напомним, 23-летний нападающий выступает за "нерадзурри" с 2018 года. Текущий контракт действует до 2023 года.
В сезоне 2020/2021 Мартинес выходил на поле в составе "Интера" в 25 матчах во всех турнирах. В его активе 10 мячей и 4 голевые передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17