Зарплата Лаутаро Мартинеса по новому контракту составит 5 миллионов евро в год

В Милан прибыл агент форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса на завершающую стадию переговоров по новому контракту, сообщает в Твиттер журналист Николо Скира.

Как ожидается, футболист продлит договор с клубом до лета 2025 года. По новому соглашению аргентинец будет получать 5 миллионов евро за сезон, без учета бонусов.

Напомним, 23-летний нападающий выступает за "нерадзурри" с 2018 года. Текущий контракт действует до 2023 года.