Зарплата Лопетеги в "Реале" будет намного больше, чем в сборной Испании

Стали известны условия личного контракта нового главного тренера "Реала" Хулена Лопетеги, сообщает El Confidencial.

По сведениям издания, зарплата специалиста в королевском клубе составит шесть миллионов евро в год. Это в два раз больше, чем он зарабатывал в сборной Испании.

Контракт 51-летнего Лопетеги с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.

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