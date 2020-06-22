Зарплата Месси по новому контракту с "Барселоной" останется прежней

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Зарплата Месси по новому контракту с "Барселоной" останется прежней

Форвард "Барселоны" Лионель Месси ведет переговоры с клубом о продлении контракта. Об этом сообщается Marca.

Ранее стало известно, что аргентинец, скорее всего, останется в клубе до 2023 года. Новое соглашение будет подписано по схеме "1+1".

По данным источника, по новым условиям зарплата Месси останется такой же (30 миллионов евро в год). Стороны настроены оптимистично и в скором времени заключат новый контракт.

Стоит отметить, что в договоре футболиста есть пункт, согласно которому он может покинуть команду по завершении каждого сезона.

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