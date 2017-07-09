Зарплата Месси по новому контракту составит 62 миллиона евро в год

По новому контракту форвард Лионель Месси будет получать в "Барселоне" 62 миллиона евро в год, сообщает The Sunday Times.

По сведениям издания, недельный оклад аргентинца будет составлять более 1 миллиона евро. Отметим, что он Месси станет первым футболистом с такой зарплатой.

Ранее президент каталонцев Жозеп Бартомеу говорил, что Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом в командных видах спорта.

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