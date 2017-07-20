Зарплата Неймара в ПСЖ составит порядка 30-40 миллионов евро в год

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Зарплата Неймара в ПСЖ составит порядка 30-40 миллионов евро в годБудущее форварда каталонской "Барселоны" Неймара все еще остается неясным, однако пресса уже вовсю подсчитывает, сколько же будет зарабатывать бразилец, если он таки перейдет в стан французского ПСЖ.

Так, европейские СМИ утверждают, что оклад 25-летнего нападающего в случае, если он переберется в Париж, вырастет до 30-ти миллионов евро. Бразильская же пресса сообщает о том, что зарплата Неймара в новом клубе и вовсе составит 40 миллионов евро.

Напомним, Неймар сообщил своим друзьям, что он намерен перейти в ПСЖ. | soccernews.ru

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