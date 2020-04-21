Зарплата Неймара в случае возвращения в "Барселону" снизится в 2,5 раза

1 Теги неймарпсжбарселона

Зарплата Неймара в случае возвращения в "Барселону" снизится в 2,5 раза

Нападающий ПСЖ Неймар серьёзно потеряет в деньгах, если вернётся в "Барселону", пишет Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в парижском клубе звёздный футболист ежегодно получает 52 миллиона евро с учётом оклада за роль посла банка Катара.

"Сине-гранатовые" же в условиях финансового кризиса готовы платить бразильцу не более 20 миллионов за сезон.

Напомним, что 28-летний Неймар уже выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Не пропустите: Малком рассказал, обсуждали ли в раздевалке "Барселоны" возвращение Неймара. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

С трудом верится, что бразилец в расцвете сил пойдёт на такое ощутимое понижение в зарплате!

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