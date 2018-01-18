Зарплата Обамеянга в "Арсенале" может составить 10 миллионов евро в год

Теги арсенал лондонборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

Зарплата Обамеянга в "Арсенале" может составить 10 миллионов евро в год
Габонский нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в "Арсенал", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, лондонский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта. Форвард подпишет соглашение до лета 2021 года с возможностью продления еще на сезон. Его зарплата составит 10 миллионов евро в год чистыми.

Впрочем "Арсеналу" еще нужно договориться с "Боруссией", которая хочет получить за него 60 миллионов евро и надеется отложить трансфер до лета.

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