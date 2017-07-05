Зарплата Пепе в "Бешикташе" составит 4,75 миллиона евро в год

Стали известны детали контракта португальского защитника Пепе с "Бешикташем", сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист заработает за два года 9,5 миллиона евро. Кроме того, португалец будет получать в качестве бонусов четыре тысячи евро за каждый проведенный матч.

Напомним, что 34-летний Пепе достался "Бешикташу" бесплатно, так как его контракт с "Реалом" истек.

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