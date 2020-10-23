Зарплата Пике будет снижена в два раза до конца сезона

На этой неделе "Барселона" объявила о продлении контрактов с Жераром Пике, Марком-Андре тер Штегеном, Френки де Йонгом и Клеманом Лангле.

По информации Sport.es, подписывая новое соглашение, Пике согласился на 50-процентное снижение зарплаты до конца сезона, остальные - на 30-процентное.

Напомним, что параллельно переговоры о переподписании договоров ведутся с Антуаном Гризманном, Серхи Роберто, Серхио Бускетсом и Филиппе Коутиньо.

"Барса" вынуждена идти на такие меры в рамках борьбы с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

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