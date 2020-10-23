Зарплата Пике будет снижена в два раза до конца сезона
На этой неделе "Барселона" объявила о продлении контрактов с Жераром Пике, Марком-Андре тер Штегеном, Френки де Йонгом и Клеманом Лангле.
По информации Sport.es, подписывая новое соглашение, Пике согласился на 50-процентное снижение зарплаты до конца сезона, остальные - на 30-процентное.
Напомним, что параллельно переговоры о переподписании договоров ведутся с Антуаном Гризманном, Серхи Роберто, Серхио Бускетсом и Филиппе Коутиньо.
"Барса" вынуждена идти на такие меры в рамках борьбы с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14