Зарплата Рэмзи в "Ювентусе": появились новые данные

Ранее сообщалось, что "Ювентус" заключил контракт с хавбеком "Арсенала" Аароном Рэмзи.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, зарплата валлийца в Италии будет составлять 7 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Рэмзи присоединится к "Ювентусу" 1 июля 2019 года.

В настоящее время "Ювентус" лидирует в Серии А, а "канониры" идут на пятом месте.

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