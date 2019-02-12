Зарплата Рэмзи в "Ювентусе": появились новые данные

Теги ювентусаарон рэмзиарсенал лондон

Зарплата Рэмзи в "Ювентусе": появились новые данные

Ранее сообщалось, что "Ювентус" заключил контракт с хавбеком "Арсенала" Аароном Рэмзи.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, зарплата валлийца в Италии будет составлять 7 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Рэмзи присоединится к "Ювентусу" 1 июля 2019 года.

В настоящее время "Ювентус" лидирует в Серии А, а "канониры" идут на пятом месте.

Читайте также: Марсело рассказал детали ухода Роналду из "Реала". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 23 63
2 Наполи Наполи 23 52
3 Интер Милан Интер Милан 23 43
4 Милан Милан 23 39
5 Аталанта Аталанта 23 38
6 Рома Рома 23 38
7 Лацио Лацио 23 38
8 Торино Торино 23 34
9 Сампдория Сампдория 23 33
10 Фиорентина Фиорентина 23 32
11 Сассуоло Сассуоло 23 30
12 Парма Парма 23 29
13 Дженоа Дженоа 23 25
14 СПАЛ СПАЛ 23 22
15 Кальяри Кальяри 23 21
16 Удинезе Удинезе 23 19
17 Болонья Болонья 23 18
18 Эмполи Эмполи 23 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 23 16
20 Кьево Кьево 23 9
Полная таблица

топ-5 тегов