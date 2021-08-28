Зарплата Роналду в "МЮ" будет меньше, чем у Месси в ПСЖ

4 Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдупсжлионель месси

Зарплата Роналду в "МЮ" будет меньше, чем у Месси в ПСЖ

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Новичок "Манчестер Юнайтед" нападающий Криштиану Роналду будет получать меньшую зарплату, чем форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.

Зарплата португальца в английском клубе составит порядка 29 миллионов евро в год. При этом Месси получает в ПСЖ 60 миллионов в год. Также больше Роналду получает нападающий ПСЖ Неймар (36,4 млн).

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро, но она может увеличиться за счет бонусов.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

https://twitter.com/i/status/1427169018151006209

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lesnovsky

Да, именно так поступают со второгодниками... А-ха-ха...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Получается у Криша эгоизма ровно в 2 раза меньше , чем в бестолковом гнуме.Мда...Вискас Эль Барса!

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Ну и правильно! Старый гомик не может получать сколько, сколько получает Король мирового футбола!

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