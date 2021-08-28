Зарплата Роналду в "МЮ" будет меньше, чем у Месси в ПСЖ

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Новичок "Манчестер Юнайтед" нападающий Криштиану Роналду будет получать меньшую зарплату, чем форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.

Зарплата португальца в английском клубе составит порядка 29 миллионов евро в год. При этом Месси получает в ПСЖ 60 миллионов в год. Также больше Роналду получает нападающий ПСЖ Неймар (36,4 млн).

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро, но она может увеличиться за счет бонусов.

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