Зарплата Санчо в "Боруссии" выросла в два раза

Вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо значительно улучшили условия личного контракта.

По информации Bild, зарплата 19-летнего англичанина этим летом выросла вдвое - до 6 миллионов евро.

Таким образом, клуб вознаградил футболиста за успешные выступления в кампании 2018/19.

Напомним, что Санчо в прошлом сезоне провёл за "Боруссию" 43 матча, забил 13 голов и сделал 19 ассистов.

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