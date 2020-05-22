Зарплата Сёмина в "Локомотиве" была почти в 4 раза больше, чем у Николича

Журналист Василий Конов обратил внимание, что уход Юрия Сёмина с поста главного тренера "Локомотива" может быть связан среди прочего и с условиями личного контракта.

По его информации, зарплата 73-летнего специалиста в московском клубе составляла 2,5 миллиона евро в год без учёта бонусов.

Оклад нового наставника "железнодорожников" Марко Николича - около 650-700 тысяч евро плюс бонусы, то есть почти в четыре раза меньше, чем у предшественника.

Напомним, что совет директоров "Локо" решил не продлевать контракт с Сёминым. Это вызвало негативную реакцию со стороны фанатов команды.

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