Зарплата Стерлинга в "Манчестер Сити" увеличится до 13 миллионов евро в год

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Зарплата Стерлинга в "Манчестер Сити" увеличится до 13 миллионов евро в год

"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с полузащитником Рахимом Стерлингом, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, манкунианцы предлагают футболисту новое соглашение с зарплатой в 13 миллионов евро в год. Ожидается, что пролонгация контракта состоится в ближайшее время.

По нынешнему контракту 23-летний англичанин зарабатывает 10,5 миллионов в год.

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