Зарплата Сусо в "Милане" увеличится до трех миллионов евро в год
Испанский полузащитник "Милана" Сусо в ближайшее время продлит контракта с клубом, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, зарплата футболиста увеличится до трех миллионов евро в год. Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года.
В этом сезоне 23-летний Сусо провел за "Милан" 5 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
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|2
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|Наполи
|2
|6
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|Милан
|2
|6
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|Сампдория
|2
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|СПАЛ
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|8
|Лацио
|2
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|Болонья
|2
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|Рома
|2
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|Кротоне
|2
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|Сассуоло
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|2
|0
|17
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|2
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|0
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|Фиорентина
|2
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