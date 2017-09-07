Зарплата Сусо в "Милане" увеличится до трех миллионов евро в год

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Зарплата Сусо в "Милане" увеличится до трех миллионов евро в год

Испанский полузащитник "Милана" Сусо в ближайшее время продлит контракта с клубом, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, зарплата футболиста увеличится до трех миллионов евро в год. Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года.

В этом сезоне 23-летний Сусо провел за "Милан" 5 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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