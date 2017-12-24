Зарплата Виды в "Бешикташе" будет в три раза выше, чем в киевском "Динамо"

Стали известны финансовые условия контракта хорватского защитника Домагоя Виды с "Бешикташем", сообщает Hurriyet.

По сведениям издания, зарплата футболиста составит 3 миллиона евро в год. Его контракт с турецким клубом будет действовать до лета 2021 года.

Стоит отметить, что в своем прежнем клубе киевском "Динамо" 28-летний Вида получал 1 миллион евро в год.

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