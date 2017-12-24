Зарплата Виды в "Бешикташе" будет в три раза выше, чем в киевском "Динамо"

Теги бешикташдинамо киевдомагой вида

Зарплата Виды в "Бешикташе" будет в три раза выше, чем в киевском "Динамо"

Стали известны финансовые условия контракта хорватского защитника Домагоя Виды с "Бешикташем", сообщает Hurriyet.

По сведениям издания, зарплата футболиста составит 3 миллиона евро в год. Его контракт с турецким клубом будет действовать до лета 2021 года.

Стоит отметить, что в своем прежнем клубе киевском "Динамо" 28-летний Вида получал 1 миллион евро в год.

Не пропустите: Вида прибыл в расположение "Бешикташа". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 16 33
2 Фенербахче 16 32
3 Галатасарай 16 32
4 Бешикташ 16 30
5 Кайсериспор 16 30
6 Гёзтепе АС Измир 16 30
7 Трабзонспор 16 28
8 Бурсаспор 16 24
9 Сивасспор 16 23
10 Малатия Беледийеспор 16 19
11 Касимпаса 16 19
12 Акхисар Беледийе ГС 16 19
13 Аланьяспор 16 18
14 Коньяспор 16 14
15 Османлыспор 16 14
16 Антальяспор 16 14
17 Генчлербирлиги 16 13
18 Карабюкспор 16 8
Полная таблица

топ-5 тегов