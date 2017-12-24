Зарплата Виды в "Бешикташе" будет в три раза выше, чем в киевском "Динамо"
Стали известны финансовые условия контракта хорватского защитника Домагоя Виды с "Бешикташем", сообщает Hurriyet.
По сведениям издания, зарплата футболиста составит 3 миллиона евро в год. Его контракт с турецким клубом будет действовать до лета 2021 года.
Стоит отметить, что в своем прежнем клубе киевском "Динамо" 28-летний Вида получал 1 миллион евро в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|16
|33
|2
|Фенербахче
|16
|32
|3
|Галатасарай
|16
|32
|4
|Бешикташ
|16
|30
|5
|Кайсериспор
|16
|30
|6
|Гёзтепе АС Измир
|16
|30
|7
|Трабзонспор
|16
|28
|8
|Бурсаспор
|16
|24
|9
|Сивасспор
|16
|23
|10
|Малатия Беледийеспор
|16
|19
|11
|Касимпаса
|16
|19
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|16
|19
|13
|Аланьяспор
|16
|18
|14
|Коньяспор
|16
|14
|15
|Османлыспор
|16
|14
|16
|Антальяспор
|16
|14
|17
|Генчлербирлиги
|16
|13
|18
|Карабюкспор
|16
|8