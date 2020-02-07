Зарплаты топ-тренеров: Симеоне лидирует с огромным отрывом, Клопп и Моуринью делят третье место
Авторитетное французское издание L’Equipe раскрыло данные о зарплатах ведущих тренеров мира.
Безусловным лидером по этому показателю является наставник "Атлетико" Диего Симеоне с окладом 3,6 миллиона евро в месяц до уплаты налогов (43,2 млн в год).
Почти в два раза меньше зарабатывает занявший второе место в рейтинге рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола - 1,94 миллиона евро в месяц (23,28 млн в год).
Третью строчку делят между собой Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Жозе Моуринью ("Тоттенхэм") - оба получают по 1,46 миллиона евро ежемесячно (17,52 млн в год).
Замыкает топ-5 главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, которому каждые 30 дней капает на счёт 1,4 миллиона (16,8 млн в год).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18