Зарплаты топ-тренеров: Симеоне лидирует с огромным отрывом, Клопп и Моуринью делят третье место

Авторитетное французское издание L’Equipe раскрыло данные о зарплатах ведущих тренеров мира.

Безусловным лидером по этому показателю является наставник "Атлетико" Диего Симеоне с окладом 3,6 миллиона евро в месяц до уплаты налогов (43,2 млн в год).

Почти в два раза меньше зарабатывает занявший второе место в рейтинге рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола - 1,94 миллиона евро в месяц (23,28 млн в год).

Третью строчку делят между собой Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Жозе Моуринью ("Тоттенхэм") - оба получают по 1,46 миллиона евро ежемесячно (17,52 млн в год).

Замыкает топ-5 главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, которому каждые 30 дней капает на счёт 1,4 миллиона (16,8 млн в год).

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