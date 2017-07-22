Заруба Манчини и Бердыева: "Зенит" примет "Рубин" на "Крестовском"
"Зенит" – "Рубин"
Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург)
Начало матча: 17:30
Арбитр: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Программа второго тура чемпионата России продолжится интригующим противостоянием в Санкт-Петербурге, где на стадионе "Крестовский" местный "Зенит" примет "Рубин". Как ни крути, матч очень интересен со всех точек зрения. Во-первых, на поверхность выскакивает очень любопытная дуэль главных тренеров Роберто Манчини и Курбана Бердыева. Признанные мастера своего дела проповедуют абсолютно разные стили игры в футбол и от этого должны выиграть, прежде всего, зрители. Во-вторых, интересно понаблюдать, какие выводы сделали команды и их наставники после первого тура, и какие, собственно, изменения будут по персоналиям. Потому что, предсезонные сборы были достаточно условными, а наигрывать основной состав, что тем, что другим приходится уже по ходу чемпионата.
Итальянский специалист дебютировал в России с выездной победы над "СКА-Хабаровск", но даже скромный новичок высшей лиги доставил немало хлопот "зенитчикам", над которыми Манчини придется еще очень много поработать. Бердыев же свое второе пришествие в Казань и вовсе начал с неудачи. "Рубиновые" на родном стадионе уступили "Краснодару". Естественно, проблем у казанцев на старте кампании полным-полно. Из трансферов можно перечислить только тех, кого бесплатно перетянул Бердыев с собой из тонущего "Ростова". Также всех потихоньку стала утомлять сага с переходом одного из ведущих игроков "Рубина" Максима Канунникова в московский "Спартак". Пока неясно, можно и нужно ли рассчитывать на 26-летнего форварда национальной сборной России.
Интересные факты противостояния "Зенита" и "Рубина":
С 1996 года "Зенит" неизменно проводил первый домашний матч чемпионата страны на "Петровском" и ни разу не уступил (14 побед, 7 ничьих), на "Крестовском" же дебютный поединок сезона будет сыгран впервые.
В последних девяти очных встречах между командами в рамках РФПЛ казанцы победили петербуржцев лишь однажды.
Крайняя победа, добыта "Рубином" в Санкт-Петербурге датирована августом 2012. Тогда "бордовые" праздновали викторию со счетом 2:1.
Прошлое противостояние завершилось "сухой" победой "сине-бело-голубых" в Казани. Голами отличились Данни и Дзюба.
Ориентировочные составы на игру:
Зенит: Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Паредес, Кузяев, Шатов, Жулиано, Кокорин, Дзюба
Рубин: Рыжиков, Камболов, Гранат, Бурлак, Кузьмин, Рочина, М’Вила, Оздоев, Кудряшов, Канунников, Азмун
Прогноз на матч "Зенит" – "Рубин":
Безусловно, явным фаворитом в данном матче является "Зенит". Команда Манчини на голову по всем показателям сильнее "Рубина". Но, конечно, не стоит забывать и о изобретательности Курбана Бердыева, который умеет подсунуть свинью кому угодно, настроив команду на конкретный матч должным образом.
Тем не менее, букмекеры не сомневаются в выигрыше "сине-бело-голубых", о чем свидетельствует коэффициент 1.5. Виктория казанцев в среднем оценивается в 7.0.
Богдан Архипенко
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|2
|6
|2
|ЦСКА Москва
|2
|3
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|4
|Краснодар
|1
|3
|5
|Анжи
|2
|3
|6
|Уфа
|1
|3
|7
|Ахмат
|1
|3
|8
|Спартак Москва
|1
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|Ростов
|1
|1
|10
|Динамо Москва
|1
|1
|11
|Урал
|1
|1
|12
|Рубин
|1
|0
|13
|Арсенал Тула
|1
|0
|14
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|1
|0
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|0
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|1
|0