Заруба Манчини и Бердыева: "Зенит" примет "Рубин" на "Крестовском"

"Зенит" – "Рубин"

Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург)

Начало матча: 17:30

Арбитр: Владимир Сельдяков (Балашиха)

Программа второго тура чемпионата России продолжится интригующим противостоянием в Санкт-Петербурге, где на стадионе "Крестовский" местный "Зенит" примет "Рубин". Как ни крути, матч очень интересен со всех точек зрения. Во-первых, на поверхность выскакивает очень любопытная дуэль главных тренеров Роберто Манчини и Курбана Бердыева. Признанные мастера своего дела проповедуют абсолютно разные стили игры в футбол и от этого должны выиграть, прежде всего, зрители. Во-вторых, интересно понаблюдать, какие выводы сделали команды и их наставники после первого тура, и какие, собственно, изменения будут по персоналиям. Потому что, предсезонные сборы были достаточно условными, а наигрывать основной состав, что тем, что другим приходится уже по ходу чемпионата.

Итальянский специалист дебютировал в России с выездной победы над "СКА-Хабаровск", но даже скромный новичок высшей лиги доставил немало хлопот "зенитчикам", над которыми Манчини придется еще очень много поработать. Бердыев же свое второе пришествие в Казань и вовсе начал с неудачи. "Рубиновые" на родном стадионе уступили "Краснодару". Естественно, проблем у казанцев на старте кампании полным-полно. Из трансферов можно перечислить только тех, кого бесплатно перетянул Бердыев с собой из тонущего "Ростова". Также всех потихоньку стала утомлять сага с переходом одного из ведущих игроков "Рубина" Максима Канунникова в московский "Спартак". Пока неясно, можно и нужно ли рассчитывать на 26-летнего форварда национальной сборной России.

Интересные факты противостояния "Зенита" и "Рубина":

С 1996 года "Зенит" неизменно проводил первый домашний матч чемпионата страны на "Петровском" и ни разу не уступил (14 побед, 7 ничьих), на "Крестовском" же дебютный поединок сезона будет сыгран впервые.

В последних девяти очных встречах между командами в рамках РФПЛ казанцы победили петербуржцев лишь однажды.

Крайняя победа, добыта "Рубином" в Санкт-Петербурге датирована августом 2012. Тогда "бордовые" праздновали викторию со счетом 2:1.

Прошлое противостояние завершилось "сухой" победой "сине-бело-голубых" в Казани. Голами отличились Данни и Дзюба.

Ориентировочные составы на игру:

Зенит: Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Паредес, Кузяев, Шатов, Жулиано, Кокорин, Дзюба

Рубин: Рыжиков, Камболов, Гранат, Бурлак, Кузьмин, Рочина, М’Вила, Оздоев, Кудряшов, Канунников, Азмун

Прогноз на матч "Зенит" – "Рубин":

Безусловно, явным фаворитом в данном матче является "Зенит". Команда Манчини на голову по всем показателям сильнее "Рубина". Но, конечно, не стоит забывать и о изобретательности Курбана Бердыева, который умеет подсунуть свинью кому угодно, настроив команду на конкретный матч должным образом.

Тем не менее, букмекеры не сомневаются в выигрыше "сине-бело-голубых", о чем свидетельствует коэффициент 1.5. Виктория казанцев в среднем оценивается в 7.0.

Богдан Архипенко

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