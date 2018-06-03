Заруба в Рейкьявике: Норвегия в результативном поединке переиграла Исландию

В товарищеском матче сборная Исландии на своём поле в упорной борьбе уступила национальной команде Норвегии со счётом 2:3.

Исландия – Норвегия - 2:3

Голы: Йонсен, 15 - 0:1, Финнбогасон, 30 (пенальти) - 1:1, Сигурдссон, 70 - 2:1, Кинг, 80 - 2:2, Серлот, 85 - 2:3.

Исландия: Шрам, Сигурдссон (Ингасон, 46), Магнуссон, Сэварссон, Арнасон, Гудмундссон, Бьярнасон (Гудмундссон, 88), Хадльвредссон (Фридьоунссон, 83), Гисласон (Скуласон, 64), Бедварссон (Сигурдссон, 63), Финнбогасон (Сигурдарсон, 46).

Норвегия: Ярстейн, Нордтвейт, Линнес, Свенссон, Хенриксен, Берге (Сельнэс, 46), Эльюнусси (Кинг, 71), Фоссум, Юхансен, Айер, Йонсен (Серлот, 71).

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