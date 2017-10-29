"Заря" - "Александрия" - 2:2 (обзор)

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"Заря" - "Александрия" - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 14-го тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Александрией" (2:2).

Видео: "Заря" - "Александрия".

Не пропустите: "Верес" поделил очки с "Олимпиком", "Заря" - с "Александрией". | http://soccernews.ru

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2 Динамо Киев 13 26
3 Олимпик Донецк 14 24
4 Ворскла 14 21
5 Верес Ровно 14 20
6 Заря Луганск 14 18
7 Мариуполь 12 16
8 Звезда Кропивницкий 14 13
9 Карпаты Львов 14 13
10 Александрия 14 11
11 Сталь Каменское 14 10
12 Черноморец Одесса 13 10
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