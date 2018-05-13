"Заря" - "Динамо" - 0:1, "Шахтер" - "Верес" - 1:0 (обзоры)

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"Заря" - "Динамо" - 0:1, "Шахтер" - "Верес" - 1:0 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 31-го тура украинской Премьер-Лиги между луганской "Зарей" и киевским "Динамо", а также донецким "Шахтером" и ровненским "Вересом".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 31 75
2 Динамо Киев 31 70
3 Ворскла 31 46
4 Заря Луганск 31 43
5 Мариуполь 31 38
6 Верес Ровно 31 34
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