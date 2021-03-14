"Заря" - "Динамо" - 0:2, "Шахтер" - "Десна" - 4:0 (видеообзоры матчей)
Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей лидеров УПЛ.
"Заря" - "Динамо" Киев 0:2
"Шахтер" - "Десна" 4:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13