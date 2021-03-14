"Заря" - "Динамо" - 0:2, "Шахтер" - "Десна" - 4:0 (видеообзоры матчей)

Теги шахтер донецкдесна черниговдинамо киевзаря луганск

"Заря" - "Динамо" - 0:2, "Шахтер" - "Десна" - 4:0 (видеообзоры матчей)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей лидеров УПЛ.

"Заря" - "Динамо" Киев 0:2

"Шахтер" - "Десна" 4:0

Читайте также: Киевское "Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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