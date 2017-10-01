"Заря" - "Динамо Киев" - 4:4 (обзор)

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"Заря" - "Динамо Киев" - 4:4 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура чемпионата Украины между "Зарей" и киевским "Динамо".

Не пропустите: "Заря" и киевское "Динамо" забили восемь голов на двоих, но сильнейшего не выявили. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 11 28
2 Динамо Киев 10 24
3 Ворскла 11 21
4 Верес Ровно 11 17
5 Олимпик Донецк 11 17
6 Мариуполь 10 15
7 Заря Луганск 11 11
8 Александрия 11 9
9 Звезда Кропивницкий 11 9
10 Сталь Каменское 11 8
11 Карпаты Львов 11 8
12 Черноморец Одесса 11 6
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