"Заря" - "Динамо Киев" - 4:4 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура чемпионата Украины между "Зарей" и киевским "Динамо".
Не пропустите: "Заря" и киевское "Динамо" забили восемь голов на двоих, но сильнейшего не выявили. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|11
|28
|2
|Динамо Киев
|10
|24
|3
|Ворскла
|11
|21
|4
|Верес Ровно
|11
|17
|5
|Олимпик Донецк
|11
|17
|6
|Мариуполь
|10
|15
|7
|Заря Луганск
|11
|11
|8
|Александрия
|11
|9
|9
|Звезда Кропивницкий
|11
|9
|10
|Сталь Каменское
|11
|8
|11
|Карпаты Львов
|11
|8
|12
|Черноморец Одесса
|11
|6