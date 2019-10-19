"Заря" добыла волевую победу над "Десной", львовское дерби завершилось ничьей
Представляем результаты матче 11-го тура УПЛ.
"Заря" - "Десна" 2:1
Голы: Дегтярев, 17 - 0:1, Леднев, 81 - 1:1, Юрченко, 85 - 2:1
"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин (Леднев, 46), Юрченко, Хомченовский, Кабаев (Русин, 46), Громов (Будковский, 83)
"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, Огиря, Богданов (Конопля, 89), Калитвинцев (Хлебас, 88), А. Фаворов, Картушов, Дегтярев (Ермаков, 75)
"Карпаты" - "Львов" 0:0
"Карпаты": Кудрик, Мартинс, Вакуленко, Халл, Дубинчак (Лях, 89), Козак (Ди Франко, 46), Вербный, Назарина, Клец, Гуцуляк (Бойчук, 82), Дженнингс.
"Львов": Сарнавский, Люлька (Квасный, 90), Борзенко, Братков, Гончар, Мартан (Ренан, 64), Сабино, Приймак (Зубков, 81), Шина, Алваро, Пернамбуко.
Удаления: Вербный (44), Сабино (79).
На 8-й минуте не реализовал пенальти Алексей Гуцуляк ("Карпаты"), на 75-й минуте не забил пенальти Пернамбуко ("Львов").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|11
|33
|2
|Десна Чернигов
|10
|20
|3
|Динамо Киев
|10
|20
|4
|Александрия
|10
|19
|5
|Заря Луганск
|10
|16
|6
|Колос Ковалёвка
|11
|14
|7
|Dnipro-1
|10
|11
|8
|Мариуполь
|10
|10
|9
|Карпаты Львов
|11
|9
|10
|Ворскла
|10
|8
|11
|Львов
|11
|8
|12
|Олимпик Донецк
|10
|5