"Заря" и киевское "Динамо" забили восемь голов на двоих, но сильнейшего не выявили

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"Заря" и киевское "Динамо" забили восемь голов на двоих, но сильнейшего не выявили

В рамках 11-го тура чемпионата Украины "Заря" совершила невероятный камбэк в матче с киевским "Динамо". В итоге команды восемь раз поразили ворота друг друга, но победителя выявить не смогли. 

"Заря" - "Динамо Киев" - 4:4

Голы: Мбокани, 14 - 0:1, Буяльский, 33 - 0:2, Мораес, 45 - 0:3, Харатин, 55 (пенальти) - 1:3, Юри, 75 - 2:3, Силас, 80 - 3:3, Гармаш, 82 - 3:4, Опанасенко, 88 - 4:4.

"Заря": Лунин, Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий, Гордиенко (Бабенко, 90), Караваев, Силас, Харатин, Громов (Лунев, 90), Юри.

"Динамо Киев": Коваль, Кендзера, Хачериди, Вида Кадар, Цыганков (Морозюк, 82), Гармаш, Сидорчук, Буяльский, Мбокани, Мораес (Беседин, 85).

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