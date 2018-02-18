"Заря" и "Мариуполь" начали вторую часть сезона с побед

В рамках 20-го тура украинской Премьер-Лиги "Мариуполь" и луганская "Заря" одержали выездные победы над соответственно кропивницкой "Звездой" и львовскими "Карпатами".

"Звезда" - "Мариуполь" - 0:3

Голы: Борячук, 10 - 0:1, Борячук, 26 - 0:2, Борячук, 57 - 0:3.

"Карпаты" - "Заря" - 0:2

Голы: Тимчук, 55 - 0:1. Юрий, 72 - 0:2.

Нереализованный пенальти: Харатин, 34 ("Заря").

Напомним, вчера "Ворскла" и "Сталь" также одержали победы. | soccernews.ru