"Заря" и "Мариуполь" начали вторую часть сезона с побед

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"Заря" и "Мариуполь" начали вторую часть сезона с победВ рамках 20-го тура украинской Премьер-Лиги "Мариуполь" и луганская "Заря" одержали выездные победы над соответственно кропивницкой "Звездой" и львовскими "Карпатами".

"Звезда" - "Мариуполь" - 0:3

Голы: Борячук, 10 - 0:1, Борячук, 26 - 0:2, Борячук, 57 - 0:3.

"Карпаты" - "Заря" - 0:2

Голы: Тимчук, 55 - 0:1. Юрий, 72 - 0:2. 

Нереализованный пенальти: Харатин, 34 ("Заря").

Напомним, вчера "Ворскла" и "Сталь" также одержали победы. | soccernews.ru 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 20 45
2 Динамо Киев 19 42
3 Ворскла 20 34
4 Заря Луганск 20 30
5 Верес Ровно 20 26
6 Мариуполь 19 26
7 Олимпик Донецк 19 25
8 Александрия 20 19
9 Звезда Кропивницкий 20 18
10 Черноморец Одесса 20 17
11 Сталь Каменское 20 15
12 Карпаты Львов 19 15
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