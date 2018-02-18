"Заря" и "Мариуполь" начали вторую часть сезона с побед
В рамках 20-го тура украинской Премьер-Лиги "Мариуполь" и луганская "Заря" одержали выездные победы над соответственно кропивницкой "Звездой" и львовскими "Карпатами".
"Звезда" - "Мариуполь" - 0:3
Голы: Борячук, 10 - 0:1, Борячук, 26 - 0:2, Борячук, 57 - 0:3.
"Карпаты" - "Заря" - 0:2
Голы: Тимчук, 55 - 0:1. Юрий, 72 - 0:2.
Нереализованный пенальти: Харатин, 34 ("Заря").
Напомним, вчера "Ворскла" и "Сталь" также одержали победы. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|20
|45
|2
|Динамо Киев
|19
|42
|3
|Ворскла
|20
|34
|4
|Заря Луганск
|20
|30
|5
|Верес Ровно
|20
|26
|6
|Мариуполь
|19
|26
|7
|Олимпик Донецк
|19
|25
|8
|Александрия
|20
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|20
|18
|10
|Черноморец Одесса
|20
|17
|11
|Сталь Каменское
|20
|15
|12
|Карпаты Львов
|19
|15