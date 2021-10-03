"Заря" и "Металлист" одержали победы в чемпионате Украины

Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен

Завершились два матча 10-го тура чемпионата Украины. "Заря" благодаря голам Сергея Булецы и Артема Громова обыграла "Десну". "Металлисту-1925" принес победу над "Минаем" гол Артема Габелока.

"Заря" – "Десна" - 2:0 (1:0)

Голы: Булеца, 19 - 1:0, Громов, 69 - 2:0

"Заря": Мацапура, Хомченовский, Имереков, Фаворов, Кочергин, Назарина, Булеца (Лунев, 76), Цвек, Кабаев (Гладкий, 76), Сайядманеш, Громов (Захеди, 76).

"Десна": Литовка, Селин, Жук (Масалов, 77), Ковтун (Сафронов, 46), Болбат, Картушов (Дегтярев, 86), Домбровский, Калитвинцев, Арвеладзе (Юрченко, 77), Завийский, Безбородько (Будковский, 46).

"Металлист-1925" – "Минай" - 1:0 (0:0)

Гол: Габелок, 72 (с пенальти) - 1:0

"Металлист-1925": Шелихов, Ермаков, Шершень, Западня, Ченбай, Крыськив, Габелок, Батюшин, Ременюк, Голодюк (Протасов, 65), Марлисон (Зубков, 64).

"Минай": Кучер, Векляк, Багайоко (Синегуб, 46), Гончар, Коваленко (Ахмедзаде, 58), Петрусенко, Кулиев, Месхи (Хахлев, 85), Байдал, Матич, Селезнев (Кобак, 71).

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