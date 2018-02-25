"Заря" и "Олимпик" одержали победы в 21-м туре УПЛ
В рамках 21-го тура украинской Премьер-Лиги луганская "Заря" разгромила полтавскую "Ворсклу", а донецкий "Олимпик" оказался сильнее "Стали" из Каменского.
"Заря" - "Ворскла" - 3:0
Голы: Гордиенко, 71 - 1:0, Юри, 76 - 2:0, Громов, 89 - 3:0.
Удаление: Сапай, 68 ("Ворскла").
"Олимпик" - "Сталь" - 2:0
Голы: Кисиль, 67 - 1:0, Биленький, 75 - 2:0 (пенальти).
Напомним, вчера "Черноморец" сыграл вничью с "Карпатами", а "Александрия" выиграла у "Мариуполя". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|48
|2
|Динамо Киев
|20
|42
|3
|Ворскла
|21
|34
|4
|Заря Луганск
|21
|33
|5
|Верес Ровно
|21
|29
|6
|Олимпик Донецк
|21
|28
|7
|Мариуполь
|20
|26
|8
|Александрия
|21
|22
|9
|Карпаты Львов
|21
|19
|10
|Звезда Кропивницкий
|21
|18
|11
|Черноморец Одесса
|21
|18
|12
|Сталь Каменское
|21
|15