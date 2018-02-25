"Заря" и "Олимпик" одержали победы в 21-м туре УПЛ

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"Заря" и "Олимпик" одержали победы в 21-м туре УПЛВ рамках 21-го тура украинской Премьер-Лиги луганская "Заря" разгромила полтавскую "Ворсклу", а донецкий "Олимпик" оказался сильнее "Стали" из Каменского.

"Заря" - "Ворскла" - 3:0

Голы: Гордиенко, 71 - 1:0, Юри, 76 - 2:0, Громов, 89 - 3:0.

Удаление: Сапай, 68 ("Ворскла").

"Олимпик" - "Сталь" - 2:0

Голы: Кисиль, 67 - 1:0, Биленький, 75 - 2:0 (пенальти).

Напомним, вчера "Черноморец" сыграл вничью с "Карпатами", а "Александрия" выиграла у "Мариуполя". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 21 48
2 Динамо Киев 20 42
3 Ворскла 21 34
4 Заря Луганск 21 33
5 Верес Ровно 21 29
6 Олимпик Донецк 21 28
7 Мариуполь 20 26
8 Александрия 21 22
9 Карпаты Львов 21 19
10 Звезда Кропивницкий 21 18
11 Черноморец Одесса 21 18
12 Сталь Каменское 21 15
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