"Заря" - "Мариуполь" - 1:1 (обзор)

Теги заря луганскмариуполь

"Заря" - "Мариуполь" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча второго тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Мариуполем" (1:1).

Видео: "Заря" - "Мариуполь".

Не пропустите: "Заря" сыграла вничью с "Мариуполем", "Звезда" разошлась миром с "Олимпиком". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 2 6
2 Сталь Каменское 2 6
3 Олимпик Донецк 2 4
4 Шахтер Донецк 2 3
5 Ворскла 2 3
6 Мариуполь 2 2
7 Звезда Кропивницкий 2 2
8 Верес Ровно 2 2
9 Заря Луганск 2 1
10 Карпаты Львов 2 1
11 Александрия 2 1
12 Черноморец Одесса 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов