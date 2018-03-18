"Заря" минимально победила "Верес"

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"Заря" минимально победила "Верес"

В матче 24-го тура чемпионата Украины "Заря" на выезде переиграла "Верес". Победу луганчанам принес гол Юри с пенальти. Благодаря этой победе "Заря" поднялась на третье место в Премьер-лиге, "Верес" остался на шестой позиции.

"Верес" Ровно - "Заря" Луганск - 0:1 (0:0)
Гол: Юри, 51 (с пенальти) - 0:1

"Верес": Бандура, Лукьянчук, Борзенко, Приймак, Западня (Мягков, 80), Симинин, Кожанов (Пепи, 66), Каленчук, Карасюк, Кулиш (Морейра, 71), Степанюк

"Заря": Лунин, Тымчик, Сваток, Чечер, Караваев (Гордиенко, 88), Громов, Харатин (Прийма, 58), Силас, Чеберко, Лунев (Фаупала, 46), Юри

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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