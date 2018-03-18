"Заря" минимально победила "Верес"

В матче 24-го тура чемпионата Украины "Заря" на выезде переиграла "Верес". Победу луганчанам принес гол Юри с пенальти. Благодаря этой победе "Заря" поднялась на третье место в Премьер-лиге, "Верес" остался на шестой позиции.

"Верес" Ровно - "Заря" Луганск - 0:1 (0:0)

Гол: Юри, 51 (с пенальти) - 0:1

"Верес": Бандура, Лукьянчук, Борзенко, Приймак, Западня (Мягков, 80), Симинин, Кожанов (Пепи, 66), Каленчук, Карасюк, Кулиш (Морейра, 71), Степанюк

"Заря": Лунин, Тымчик, Сваток, Чечер, Караваев (Гордиенко, 88), Громов, Харатин (Прийма, 58), Силас, Чеберко, Лунев (Фаупала, 46), Юри

Не пропустите: Наставник "Шахтера" Фонсека хочет перебраться в АПЛ. | http://soccernews.ru