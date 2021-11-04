"Заря" обыграла софийское ЦСКА в Лиге Конференций

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"Заря" обыграла софийское ЦСКА в Лиге КонференцийФото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен

"Заря" на своем поле обыграла ЦСКА София в матче четвертого тура группового этапа Лиги Конференций.

"Заря" - ЦСКА - 2:0

Голы: Захеди, 87 - 1:0, Сайядманеш, 90 - 2:0.

"Заря" - Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Снурницын (Леовижилдо, 71), Булеца (Алефиренко, 90), Хомченовский, Цвек, Лунев (Кристиан, 79), Захеди, Сайядманеш.

ЦСКА - Бузатто, Турицов, Матей, Лам, Мазику, Йомов, Жеферсон, Кэри, Юга (Крастев, 89), Кайседо (Ахмедов, 83), Вилдсхут (Бе, 72).

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