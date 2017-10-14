"Заря" обыграла "Сталь", "Верес" и "Мариуполь" поделили очки
В рамках 12-го тура украинской Премьер-Лиги луганская "Заря" на выезде обыграла каменскую "Сталь", а ровненский "Верес" и "Мариуполь" поделили очки.
"Сталь" - "Заря" - 0:1
Гол: Прийма, 57 - 0:1.
Нереализованный пенальти: Кузик, 7 ("Сталь").
"Верес" - "Мариуполь" - 1:1
Голы: Борзенко, 65 - 1:0, Тотовицкий, 80 - 1:1.
Удаление: Яворский, 68 ("Мариуполь").
Напомним, вчера "Шахтер" обыграл "Ворсклу".
опрос
Лента новостей
-
Марсело: "Мы знаем, чего ждать от Роналду"
-
В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"
-
Хамес может продолжить карьеру в MLS
-
Рейтинг лучших креативщиков старта сезона в Премьер-Лиге
-
Неожиданно высокая планка: "Бетис" принимает "Валенсию"
-
День дерби: "Интер" сразится с "Миланом"
-
"Локомотив" отправляется в гости к "Уфе" за тремя очками
-
Остался только один клуб из европейских топ-5 лиг, не потерявший очки в этом сезоне
-
Ходжсон разрешил игрокам "Кристал Пэлас" выпить после победы над "Челси"
-
Дзаккерони возглавит сборную ОАЭ
-
Калинич не сыграет с "Интером"
-
Торрес провёл 300-й матч за "Атлетико"
-
Венгер недоволен судейством в матче с "Уотфордом"
-
Аллегри: "Тревожный звонок раздавался для нас в предыдущих матчах"
-
Гончаренко: "Матч с "Краснодаром" был равным"
-
Конте: "Это был очень трудный день для нас"
-
"Лацио" прервал уникальную серию "Ювентуса"
-
"Карабюкспор" – "Кайсериспор" - 1:0, "Антальяспор" – "Гёзтепе" - 1:3 (обзоры)
-
"Истанбул" – "Аланьяспор" - 2:1, "Коньяспор" – "Галатасарай" - 0:2 (обзоры)
-
"Галатасарай" победил "Коньяспор" и другие результаты 8-го тура чемпионата Турции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|12
|31
|2
|Динамо Киев
|10
|24
|3
|Ворскла
|12
|21
|4
|Верес Ровно
|12
|18
|5
|Олимпик Донецк
|11
|17
|6
|Мариуполь
|11
|16
|7
|Заря Луганск
|12
|14
|8
|Александрия
|11
|9
|9
|Звезда Кропивницкий
|11
|9
|10
|Сталь Каменское
|12
|8
|11
|Карпаты Львов
|11
|8
|12
|Черноморец Одесса
|11
|6