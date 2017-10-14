"Заря" обыграла "Сталь", "Верес" и "Мариуполь" поделили очки

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"Заря" обыграла "Сталь", "Верес" и "Мариуполь" поделили очкиВ рамках 12-го тура украинской Премьер-Лиги луганская "Заря" на выезде обыграла каменскую "Сталь", а ровненский "Верес" и "Мариуполь" поделили очки.

"Сталь" - "Заря" - 0:1

Гол: Прийма, 57 - 0:1.

Нереализованный пенальти: Кузик, 7 ("Сталь").

"Верес" - "Мариуполь" - 1:1

Голы: Борзенко, 65 - 1:0, Тотовицкий, 80 - 1:1.

Удаление: Яворский, 68 ("Мариуполь").

Напомним, вчера "Шахтер" обыграл "Ворсклу"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 12 31
2 Динамо Киев 10 24
3 Ворскла 12 21
4 Верес Ровно 12 18
5 Олимпик Донецк 11 17
6 Мариуполь 11 16
7 Заря Луганск 12 14
8 Александрия 11 9
9 Звезда Кропивницкий 11 9
10 Сталь Каменское 12 8
11 Карпаты Львов 11 8
12 Черноморец Одесса 11 6
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