"Заря" победила "Ингулец" и ворвалась в топ-3 в УПЛ

Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Украины "Заря" на своем поле обыграла "Ингулец" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Денис Фаворов.

"Заря", набрав 35 очков, вышла на третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Ингулец" с 10 очками остался на предпоследней, 15-й позиции.

"Заря" – "Ингулец" - 1:0 (0:0)

Гол: Фаворов, 62 - 1:0

"Заря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Леовижилдо, Громов, Цвек, Булеца, Гладкий, Кабаев (Алибеков, 90), Захеди (Овусу-Фримпонг, 90).

"Ингулец": Шуст, Полегенько, Поспелов, Бен-Салем, Опанасенко, Коваленко, Козак, Лупашко, Шишка (Головкин, 88), Запорожец, Стефен (Плохотнюк, 77).

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