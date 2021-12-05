"Заря" победила "Ингулец" и ворвалась в топ-3 в УПЛ
Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата Украины "Заря" на своем поле обыграла "Ингулец" со счетом 1:0.
Единственный гол в середине второго тайма забил Денис Фаворов.
"Заря", набрав 35 очков, вышла на третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Ингулец" с 10 очками остался на предпоследней, 15-й позиции.
"Заря" – "Ингулец" - 1:0 (0:0)
Гол: Фаворов, 62 - 1:0
"Заря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Леовижилдо, Громов, Цвек, Булеца, Гладкий, Кабаев (Алибеков, 90), Захеди (Овусу-Фримпонг, 90).
"Ингулец": Шуст, Полегенько, Поспелов, Бен-Салем, Опанасенко, Коваленко, Козак, Лупашко, Шишка (Головкин, 88), Запорожец, Стефен (Плохотнюк, 77).
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